Трамп не піде на президентські дебати, натомість дасть інтерв’ю антиукраїнському ведучому

Колишній президент США Дональд Трамп схиляється до того, щоб не брати участь у перших дебатах претендентів на номінацію від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо CNN і The New York Times.

Про рішення пропустити перші президентські дебати, які мають відбутись 23 серпня, Трамп повідомив своє оточення.

Натомість політик хоче дати інтерв’ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону, який поширював відверто антиукраїнські меседжі. Попередньо очікується, що інтерв’ю вийде в той же день, що й дебати.

Радники Трампа, однак, припускають, що він може зрештою змінити свою думку і в останню мить таки прийти на дебати.

Експрезидент США й раніше допускав відмову від президентських дебатів Республіканської партії з огляду на те, що він як претендент на номінацію на вибори 2024 року утримує впевнену першість в опитуваннях.

Трамп наразі є фігурантом чотирьох кримінальних справ: двох федеральних, пов'язаних із неналежним поводженням із секретними документами й штурмом Капітолія в січні 2021 року; у штаті Нью-Йорк – через виплату грошей колишній порноакторці в порушення правил фінансування політичної кампанії; та у штаті Джорджія – за підозрою у створенні "злочинної організації" для втручання у вибори-2020.

Експрезидент не визнав своєї провини у жодній справі. Водночас близько половини виборців-республіканців стверджують, що не проголосували б за Трампа, якби суд визнав його винним.

Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".