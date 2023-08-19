Трамп не пойдет на президентские дебаты, зато даст интервью антиукраинскому ведущему

Бывший президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы не участвовать в первых дебатах претендентов на номинацию от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно CNN и The New York Times.

О решении пропустить первые президентские дебаты, которые должны состояться 23 августа, Трамп сообщил своему окружению.

Вместо этого политик хочет дать интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, который распространял откровенно антиукраинские месседжи. Предварительно ожидается, что интервью выйдет в тот же день, что и дебаты.

Советники Трампа, однако, предполагают, что он может в конце концов изменить свое мнение и в последний момент таки прийти на дебаты.

Экс-президент США и ранее допускал отказ от президентских дебатов Республиканской партии ввиду того, что он как претендент на номинацию на выборы 2024 года удерживает уверенное первенство в опросах.

Трамп в настоящее время является фигурантом четырех уголовных дел: двух федеральных, связанных с ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом Капитолия в январе 2021 года; в штате Нью-Йорк – из-за выплаты денег бывшей порноактрисе в нарушение правил финансирования политической кампании; и в штате Джорджия – по подозрению в создании "преступной организации" для вмешательства в выборы-2020.

Экс-президент не признал своей вины ни по одному делу. В то же время около половины избирателей-республиканцев утверждают, что не проголосовали бы за Трампа, если бы суд признал его виновным.

Подробнее о последнем деле в отношении Трампа читайте в материале "ЕвроПравды".