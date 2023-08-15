Трамп обіцяє показати звіт, який виправдає його втручання у вибори у Джорджії

Колишній президент США Дональд Трамп, якому у вівторок оголосили звинувачення у зв’язку з намаганням вплинути на результати виборів у штаті Джорджія, обіцяє показати звіт із доказами власної невинуватості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social, реагуючи на оголошення звинувачень.

Американський експрезидент анонсував, що в понеділок, 21 серпня, о 18:00 за Києвом у своєму гольф-клубі в штаті Нью-Джерсі буде представлений "великий, складний, детальний, але неспростовний ЗВІТ про фальсифікацію президентських виборів, що відбулася в Джорджії".

"За результатами цього ПІДСУМКОВОГО звіту всі звинувачення проти мене та інших повинні бути зняті – буде повне ВИПРАВДАННЯ!" – додав Трамп.

У понеділок увечері експрезиденту США офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія. Окрім Трампа, у справі фігурують ще 18 людей, зокрема його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.

Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців; щодо судового позову Трампа та Істмена на основі несправжніх документів, де вони стверджували, що тисячі виборців проголосували незаконно, хоча це була неправда.

Нагадаємо, на початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Йому висувають чотири пункти звинувачень: змова з метою введення в оману Сполучених Штатів; змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню; перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню; і змова з метою порушення прав.

Сам Трамп стверджує, що йому може загрожувати до 561 року ув'язнення за всіма висунутими проти нього звинуваченнями. Він не визнав своєї провини за звинуваченнями у справі про штурм Капітолія, як і за двома попередніми кримінальними справами.

Детальніше про останню справу щодо Трампа читайте в матеріалі "ЄвроПравди".