У Британії виявили новий варіант коронавірусу, кількість захворювань почала рости

Управління з питань охорони здоров’я Великої Британії в п’ятницю підтвердило поширення в країні нового варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 BA.2.86, що збіглось зі сплеском захворюваності на COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".

Новий варіант коронавірусу має велику кількість мутацій. У Британії зафіксували один підтверджений випадок BA.2.86 – у людини, яка в останні дні не виїжджала за кордон.

"Це свідчить про певний рівень циркулювання вірусу в межах Великої Британії", – вказує британське Управління з питань охорони здоров’я.

Варіант поки є малодослідженим, а тому немає підтверджень його більшої заразності чи стійкості до імунітету. Але його також зафіксували в Ізраїлі, Данії та Сполучених Штатах на тлі зростання захворюваності на COVID-19.

На початку тижня група британських вчених ствердила, що "з достатньою мірою впевненості" в Британії вже почалась нова хвиля захворюваності на коронавірус, й порекомендувала знову носити захисні маски.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, всього в Британії виявили понад 24,6 мільйона хворих на COVID-19, із них померли понад 228,6 тисячі.

При цьому за останній тиждень тільки в Англії кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла на понад 18% і становить майже 6300.

Як повідомлялось, ветеринари на Кіпрі починають використовувати розроблені для людей ліки від COVID-19 для котів, оскільки поширення котячого штаму коронавірусу на острові стало великою проблемою.