На Кіпрі ліками від Covid-19 для людей починають рятувати котів

Ветеринари на Кіпрі починають використовувати розроблені для людей ліки від Covid-19 для котів, оскільки поширення котячого штаму коронавірусу на острові стало великою проблемою.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Спалах котячого коронавірусу на Кіпрі вперше помітили у січні в столиці Нікосії. У наступні кілька місяців він поширився по всій території країни. Епідемія сягнула таких розмахів, що є випадки захворювання навіть серед котів, яких не випускають надвір.

Рішення виділити ліки для порятунку котів ухвалили після тривожного зростання на острові захворювання котів на інфекційний перитоніт, що є ускладненням котячого штаму коронавірусу. Без лікування наслідки майже завжди летальні.

Ветслужби Кіпру отримали перші партії ліків зі складу у Міжнародний день котів.

Загалом для порятунку котів на Кіпрі виділили 80 тисяч доз ліків.

Хоча мутований котячий коронавірус не може передаватися людині, діюча речовина у пігулках від Covid-19 – молнупіравір – показала позитивні результати і для лікування котів.

У Польщі повідомляли про численні випадки загибелі котів, можливо від пташиного грипу.

Як відомо, із завершенням пандемії багатьом країнам Європи доводиться утилізувати мільйони доз вакцини від коронавірусу та інші медичні засоби.