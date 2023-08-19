У Туреччині розкритикували миротворців ООН, яких побили через блокування будівництва на Кіпрі

Речник турецької владної "Партії справедливості та розвитку" Омер Челік у суботу розкритикував миротворців ООН за блокування будівництва дороги в буферній зоні на Кіпрі, яка відділяє невизнану Турецьку Республіку Північний Кіпр.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Челік підтримав будівництво дороги, яка має сполучити два села на півночі Кіпру й у буферній зоні під контролем миротворців ООН, назвавши позицію останніх "неприйнятною" і "вкрай неправильною".

"Така поведінка миротворчих сил, спрямована на те, щоб догодити грецько-кіпрській адміністрації, сама по собі завдала шкоди їхній присутності та репутації на Кіпрі", – написав політик у Twitter.

Речник партії Ердогана підкреслив, що Туреччина "повністю підтримує" Турецьку Республіку Північного Кіпру й очікує від миротворців ООН "послідовної та вільної від подвійних стандартів рівновіддалену позицію".

У п'ятницю відбулося зіткнення між турками-кіпріотами й миротворцями ООН у селі Піла в буферній зоні між міжнародно визнаною Республікою Кіпр на півдні і сепаратистською ТРПК на півночі.

Миротворці зазнали нападу, коли намагалися заблокувати "несанкціоновані будівельні роботи" поблизу Піли – єдиного села, де греки-кіпріоти і турки-кіпріоти живуть разом.

Насильство щодо миротворців ООН стало першим подібним інцидентом за останні роки. Воно, ймовірно, завадить чинним зусиллям Нікосії відновити переговори щодо врегулювання поділу острова.

У 1974 році на Кіпрі стався переворот прихильників возз’єднання острова з Грецією. У відповідь Туреччина окупувала північну частину Кіпру, де пізніше була проголошена невизнана держава Північний Кіпр (її незалежність визнає тільки Туреччина).

Відтоді відбулися численні перемовини за посередництва ООН щодо возз’єднання Кіпру, але реальних результатів вони не принесли. Північний Кіпр наполягає на об’єднанні з Кіпром на умовах федерації, тоді як кіпрська влада такі плани відкидає, побоюючись зростання турецького впливу.