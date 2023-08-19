В Турции раскритиковали миротворцев ООН, которых избили из-за блокирования строительства на Кипре

Представитель турецкой правящей "Партии справедливости и развития" Омер Челик в субботу раскритиковал миротворцев ООН за блокирование строительства дороги в буферной зоне на Кипре, которая отделяет непризнанную Турецкую Республику Северный Кипр.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Челик поддержал строительство дороги, которая должна соединить две деревни на севере Кипра и в буферной зоне под контролем миротворцев ООН, назвав позицию последних "неприемлемой" и "крайне неправильной".

"Такое поведение миротворческих сил, направленное на то, чтобы угодить греческо-кипрской администрации, само по себе нанесло ущерб их присутствию и репутации на Кипре", – написал политик в Twitter.

Представитель партии Эрдогана подчеркнул, что Турция "полностью поддерживает" Турецкую Республику Северного Кипра и ожидает от миротворцев ООН "последовательной и свободной от двойных стандартов равноудаленной позиции".

В пятницу произошло столкновение между турками-киприотами и миротворцами ООН в деревне Пила в буферной зоне между международно признанной Республикой Кипр на юге и сепаратистской ТРСК на севере.

Миротворцы подверглись нападению, когда пытались заблокировать "несанкционированные строительные работы" вблизи Пилы – единственной деревни, где греки-киприоты и турки-киприоты живут вместе.

Насилие в отношении миротворцев ООН стало первым подобным инцидентом за последние годы. Оно, вероятно, помешает действующим усилиям Никосии возобновить переговоры по урегулированию раздела острова.

В 1974 году на Кипре произошел переворот сторонников воссоединения острова с Грецией. В ответ Турция оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но реальных результатов они не принесли. Северный Кипр настаивает на объединении с Кипром на условиях федерации, тогда как кипрские власти такие планы отвергают, опасаясь роста турецкого влияния.