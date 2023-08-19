У Франції трагічно загинув відповідальний за відновлення Нотр-Даму

Французький генерал у відставці Жан-Луї Жоржелен, якому президент Емманюель Макрон доручив очолити роботи з відбудови знищеного пожежею собору Нотр-Дам, загинув під час походу в гори.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

74-річний Жоржелен загинув у п'ятницю під час походу в Піренейських горах, що простягаються вздовж франко-іспанського кордону. Його тіло виявили рятувальники, які працювали на вершині Мон-Вальє.

Ймовірною причиною смерті, за даними прокуратури південнофранцузького міста Фуа, що розслідує ситуацію, є нещасний випадок.

Фото: AFP

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив загибель Жоржелена, написавши в соцмережах, що Нотр-Дам втратив "наглядача свого відродження", а Франція – "одного з її великих слуг".

Жоржелен – п'ятизірковий генерал, який був начальником штабу французької армії з 2006 по 2010 роки й керував французькими операціями в Кот-д'Івуарі, Афганістані, на Балканах і в Лівані. У 2020 році Макрон обрав його для керівництва роботами з реконструкції Нотр-Даму.

Собор Нотр-Дам, який датується ХІІ століттям, був закритий на реставрацію після того, як у 2019 році пожежа знищила його дах і шпиль. Президент Франції пообіцяв, що собор відбудують до 2024 року, коли країна прийматиме Олімпійські ігри.

Собор планують відновити до попереднього вигляду, зокрема й 96-метровий шпиль, спроєктований архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком у середині 1800-х років. Після завершення етапу безпеки у 2021 році та робіт з очищення інтер’єру собору, реконструкція передбачає, зокрема, відновлення дерев’яної конструкції даху, склепінь і шпиля.