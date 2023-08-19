Во Франции трагически погиб ответственный за восстановление Нотр-Дама

Французский генерал в отставке Жан-Луи Жоржелен, которому президент Эмманюэль Макрон поручил возглавить работы по восстановлению уничтоженного пожаром собора Нотр-Дам, погиб во время похода в горы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

74-летний Жоржелен погиб в пятницу во время похода в Пиренейских горах, простирающихся вдоль франко-испанской границы. Его тело обнаружили спасатели, которые работали на вершине Мон-Валье.

Вероятной причиной смерти, по данным прокуратуры южнофранцузского города Фуа, расследующей ситуацию, является несчастный случай.

ФОТО: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель Жоржелена, написав в соцсетях, что Нотр-Дам потерял "смотрителя своего возрождения", а Франция – "одного из ее великих слуг".

Жоржелен – пятизвездочный генерал, который был начальником штаба французской армии с 2006 по 2010 годы и руководил французскими операциями в Кот-д'Ивуаре, Афганистане, на Балканах и в Ливане. В 2020 году Макрон выбрал его для руководства работами по реконструкции Нотр-Дама.

Собор Нотр-Дам, который датируется XII веком, был закрыт на реставрацию после того, как в 2019 году пожар уничтожил его крышу и шпиль. Президент Франции пообещал, что собор отстроят до 2024 года, когда страна будет принимать Олимпийские игры.

Собор планируют восстановить до прежнего вида, включая 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком в середине 1800-х годов. После завершения этапа безопасности в 2021 году и работ по очистке интерьера собора, реконструкция предусматривает, в частности, восстановление деревянной конструкции крыши, сводов и шпиля.