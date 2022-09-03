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У Франції розпочали роботи з реставрації пошкоджених пожежею вітражів Нотр-Даму

Субота, 3 вересня 2022, 19:32

У Франції розпочалися роботи з очищення та відновлення вітражів Собору Паризької Богоматері, який сильно постраждав від пожежі три роки тому.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Більшість вітражів змогли витримати високу температуру і полум'я, але були сильно забруднені димом і пилом, які блокували зовнішнє світло і затемняли кольорову гаму 170-річного скла.

Вісім виробників скла з Франції розпочали кропітку роботу з очищення та відновлення 39 високих вікон у нефі, хорах, трансепті та ризниці середньовічного собору.

Процес очищення скла включає обережне протирання поверхні ватою, змоченою у воді та етанолі, — делікатний і повторюваний процес, спрямований на збирання відкладень без пошкодження вікна.

Собор було закрито на реставрацію, оскільки пожежа у квітні 2019 року знищила його дах, а шпиль упав у склепіння.

За планами відкрити собор, збудований у 12 столітті, хочуть у 2024 році коли у Франції відбуватимуться Олімпійські ігри.

Вітражі Нотр-Дама створили архітектор Ежен Віолле-ле-Дюк, який також спроектував 96-метровий шпиль.

Майстерня Кельнського собору у Німеччині також допомагає у реконструкції, реставруючи вітражі чотирьох високих вікон.

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Франція ЄвроЖиття

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