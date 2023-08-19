Зеленського та першу леді прийняло королівське подружжя Швеції
Субота, 19 серпня 2023, 18:46
Президента України Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську в суботу прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив королівський двір Швеції.
Прийняття відбулось у палаці Стенхаммар, що в лені Седерманланд на південному сході Швеції.
Королівський двір Швеції не наводить жодних подробиць зустрічі подружжя Зеленських із королівською родиною.
За даними агенції TT, прийняття тривало близько години, після чого Зеленські, Карл Густав XVI і Сільвія вийшли на подвір’я замку та попрощались.
У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.
Він зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.
Голова держави також має провести переговори зі спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом й головами парламентських партій.