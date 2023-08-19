Зеленського та першу леді прийняло королівське подружжя Швеції

Президента України Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську в суботу прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив королівський двір Швеції.

Прийняття відбулось у палаці Стенхаммар, що в лені Седерманланд на південному сході Швеції.

Фото: ТТ

Королівський двір Швеції не наводить жодних подробиць зустрічі подружжя Зеленських із королівською родиною.

За даними агенції TT, прийняття тривало близько години, після чого Зеленські, Карл Густав XVI і Сільвія вийшли на подвір’я замку та попрощались.

У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.

Він зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.

Голова держави також має провести переговори зі спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом й головами парламентських партій.