Зеленского и первую леди приняли королевские супруги Швеции

Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в субботу приняли королевская чета Швеции – король Карл Густав XVI и королева Сильвия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил королевский двор Швеции.

Принятие состоялось во дворце Стенхаммар, что в лени Седерманланд на юго-востоке Швеции.

ФОТО: ТТ

Королевский двор Швеции не приводит никаких подробностей встречи супругов Зеленских с королевской семьей.

По данным агентства TT, прием длился около часа, после чего Зеленские, Карл Густав XVI и Сильвия вышли во двор замка и попрощались.

В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Он встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.

Глава государства также должен провести переговоры со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом и главами парламентских партий.