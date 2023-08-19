Зеленского и первую леди приняли королевские супруги Швеции
Суббота, 19 августа 2023, 18:46
Президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в субботу приняли королевская чета Швеции – король Карл Густав XVI и королева Сильвия.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил королевский двор Швеции.
Принятие состоялось во дворце Стенхаммар, что в лени Седерманланд на юго-востоке Швеции.
Королевский двор Швеции не приводит никаких подробностей встречи супругов Зеленских с королевской семьей.
По данным агентства TT, прием длился около часа, после чего Зеленские, Карл Густав XVI и Сильвия вышли во двор замка и попрощались.
В субботу утром президент начал рабочий визит в Швецию вместе с первой леди Еленой Зеленской.
Он встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.
Глава государства также должен провести переговоры со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом и главами парламентских партий.