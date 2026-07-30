Джерело: ЄС профінансував закупівлю винищувачів Gripen для України на 2,5 млрд євро

2,5 млрд з 3,47 млрд євро, перерахованих Україні від Євросоюзу 30 липня в рамках "оборонних виплат" за кредитом на загальну суму 90 млрд євро, буде спрямовано на закупівлю для збройних сил України 16 літаків Gripen Е виробництва Швеції.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел та від речників Єврокомісії.

Україна закупить 16 винищувачів Gripen Е на 2,5 млрд євро з кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд євро.

У офіційному повідомленні Єврокомісії йшлося про те, що частина з траншу в 3,47 млрд євро, перерахованого ЄС Україні 30 липня, буде спрямована на закупівлю винищувачів Gripen.

Відповідаючи на уточнювальне питання кореспондентки "Європейської правди", речник Єврокомісії Балаж Уйварі підтвердив це, але відмовився конкретизувати, яку кількість літаків та на яку суму буде закуплено.

Пізніше кореспондентці "ЄвроПравди" з власних джерел стало відомо, що 2,5 млрд євро з траншу в 3,47 млрд євро буде спрямовано на закупівлю винищувачів Gripen.

Як раніше вже повідомляла "Європейська правда", Україна планує найближчим часом закупити 16 винищувачів Gripen у Швеції.

Враховуючи те, що виготовлення нових літаків для України потребує часу, у 2026 році Швеція на безоплатній основі передасть Україні літаки старого зразка, які вже знаходяться на балансі її збройних сил.

Отримувати перші з нових винищувачів Gripen Україна очікує вже у 2027 році.

Нагадаємо, 16 липня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про надання 300 млн євро підтримки для постачання 16 літаків, які допоможуть захистити українське небо.

У травні 2026 шведський прем’єр Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 нових літаків.

Тим часом у ЄС анонсували нові "оборонні транші" з кредиту на 90 млрд євро вже найближчими тижнями.

Для більш повного розуміння процесів пропонуємо прочитати свіжий матеріал Тетяни Висоцької з Брюсселя: Ракети, дрони та реформи. Як ЄС розподіляє допомогу для ЗСУ і що затримує виплати.