ЗМІ: США готують для України новий пакет військової допомоги

На початку наступного тижня США можуть оголосити про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

За інформацією видання, Міністерство оборони Сполучених Штатів очікує, що про наступний транш у Вашингтоні оголосять вже на початку наступного тижня.

У публікації йдеться, що Київ з нетерпінням чекає на прибуття американських танків Abrams, на які очікують в Україні на початку вересня. Є сподівання, що ці танки допоможуть прорвати російську лінію оборони.

Водночас співрозмовники видання у Пентагоні очікують, що український контрнаступ продовжуватиметься щонайменше протягом осені, і, можливо, триватиме до зими.

Минулого тижня Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Допомога містить зокрема додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS і комплексів HIMARS, зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, 32 бронетранспортери Stryker, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, а також 120-мм та 60-мм мінометні міни.

Крім того, у пакеті американської військової допомоги – ракети TOW, безпілотні авіаційні комплекси Hornet, авіаційні ракети Hydra-70, "тактичні аеронавігаційні системи", підривні боєприпаси для подолання перешкод, понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат, прилади нічного бачення та тепловізійні системи, а також запчастини й навчальні боєприпаси.

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже становить понад 43,7 мільярда доларів.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.