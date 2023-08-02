СМИ: США готовят для Украины новый пакет военной помощи

В начале следующей недели США могут объявить о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

По информации издания, Министерство обороны Соединенных Штатов ожидает, что о следующем транше в Вашингтоне объявят уже в начале следующей недели.

В публикации говорится, что Киев с нетерпением ждет прибытия американских танков Abrams, которых ожидают в Украине в начале сентября. Есть надежда, что эти танки помогут прорвать русскую линию обороны.

В то же время собеседники издания в Пентагоне ожидают, что украинское контрнаступление будет продолжаться как минимум в течение осени, и, возможно, продлится до зимы.

На прошлой неделе Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Помощь содержит в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также 120-мм и 60-мм минометные мины.

Кроме того, в пакете американской военной помощи – ракеты TOW, беспилотные авиационные комплексы Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, "тактические аэронавигационные системы", подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, приборы ночного видения и тепловизионные системы, а также запчасти и учебные боеприпасы.

Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.