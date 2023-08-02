Угорщина виправдовує візову суперечку зі США захистом закарпатських угорців в Україні

В уряді Угорщини продовжують захищати свою позицію у візовій суперечці зі США та зазначають, що, зокрема, дбають так про інтереси угорців Закарпаття з подвійним громадянством.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву заступника міністра внутрішніх справ Угорщини наводить Hungary Posts.

Заступник глави МВС Бенце Ретварі заявив, що США нібито вимагають від Угорщини дані про 900 тисяч угорців за кордоном з подвійним громадянством, але Будапешт нікому не розкриє ці дані задля їхньої безпеки.

Він також назвав "неправдою" заяву речника США і стверджує, що Угорщина відреагувала на всі запити американських правоохоронних органів і порушників закону позбавили угорського громадянства.

Ретварі додав, що у випадку, якщо Угорщина виконає вимогу про розкриття даних, то немає гарантії, що дані про угорців Закарпаття з подвійним громадянством не передадуть Україні. З його слів, це мало би серйозні наслідки для них з огляду, як він каже, на заборону в Україні подвійного громадянства.

Заступник глави МВС повторив, що рішення США виглядає як помста.

Раніше стало відомо, що США обмежили участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму через занепокоєння щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Згідно з американською програмою безвізового режиму, громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи, для чого їм потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Як інформує видання, з 1 серпня термін дії ESTA для власників угорських паспортів скорочено з двох років до одного, і ESTA дійсна лише для одноразового використання.