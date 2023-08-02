Венгрия оправдывает визовый спор с США защитой закарпатских венгров в Украине

В правительстве Венгрии продолжают защищать свою позицию в визовом споре с США и отмечают, что, в частности, заботятся так об интересах венгров Закарпатья с двойным гражданством.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление заместителя министра внутренних дел приводит Hungary Posts.

Заместитель главы МВД Бенце Ретвари заявил, что США якобы требуют от Венгрии данные о 900 тысячах венгров за рубежом с двойным гражданством, но Будапешт никому не раскроет эти данные ради их безопасности.

Он также назвал "неправдой" заявление представителя США и утверждает, что Венгрия отреагировала на все запросы американских правоохранительных органов и нарушителей закона лишили венгерского гражданства.

Ретвари добавил, что в случае если Венгрия выполнит требование о раскрытии данных, то нет гарантии, что данные о венграх Закарпатья с двойным гражданством не передадут Украине. По его словам, это имело бы серьезные последствия для них, учитывая, как он говорит, запрет на Украине двойного гражданства.

Заместитель главы МВД повторил, что решение США выглядит как месть.

Ранее стало известно, что США ограничили участие Венгрии в своей программе безвизового режима из-за беспокойства относительно безопасности новых паспортов, выданных Будапештом в период 2011-2020 годов.

Согласно американской программе безвизового режима, граждане стран, которые им пользуются, могут путешествовать в США с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней без визы, для чего им нужна лишь так называемая Электронная система авторизации путешествий (ESTA).

Как сообщает издание, с 1 августа срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов сокращен с двух лет до одного, и ESTA действительна только для одноразового использования.