Французький єврокомісар купив замок

Європейський комісар з питань внутрішнього ринку від Франції Тьєррі Бретон придбав замок у французькому муніципалітеті Гаржилесс-Дамп'єрр.

Цю інформацію офіс Бретона підтвердив у коментарі Politico, пише "Європейська правда".

Замок, який придбав французький єврокомісар, звели графи Гаржилесс ще у XVIII столітті. Нині він розташований в одному з найбільш мальовничих місць Франції на березі річки Крез.

Фото: офіційний сайт замку Гаржилесс-Дамп'єрр

За даними місцевих французьких ЗМІ, Бретон придбав замок кілька місяців тому за суму, яку не розголошують.

До цього замок належав місцевому художнику Анніку Тевенену, який придбав будівлю у 1998 році й перетворив її на художню галерею.

В офісі єврокомісара кажуть, що він не планує там жити і має намір зберегти культурний простір замку. При цьому Тевенен стверджує, що на прохання Бретона буде й далі курувати та влаштовувати там мистецькі виставки.

Нагадаємо, на початку року президентка Європейського парламенту Роберта Метсола задекларувала 142 отримані нею подарунки, серед яких - шампанське, шоколадні цукерки, печиво, торт і в'ялена ковбаса.