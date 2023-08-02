Французький єврокомісар купив замок
Середа, 2 серпня 2023, 17:14
Європейський комісар з питань внутрішнього ринку від Франції Тьєррі Бретон придбав замок у французькому муніципалітеті Гаржилесс-Дамп'єрр.
Цю інформацію офіс Бретона підтвердив у коментарі Politico, пише "Європейська правда".
Замок, який придбав французький єврокомісар, звели графи Гаржилесс ще у XVIII столітті. Нині він розташований в одному з найбільш мальовничих місць Франції на березі річки Крез.
За даними місцевих французьких ЗМІ, Бретон придбав замок кілька місяців тому за суму, яку не розголошують.
До цього замок належав місцевому художнику Анніку Тевенену, який придбав будівлю у 1998 році й перетворив її на художню галерею.
В офісі єврокомісара кажуть, що він не планує там жити і має намір зберегти культурний простір замку. При цьому Тевенен стверджує, що на прохання Бретона буде й далі курувати та влаштовувати там мистецькі виставки.
Нагадаємо, на початку року президентка Європейського парламенту Роберта Метсола задекларувала 142 отримані нею подарунки, серед яких - шампанське, шоколадні цукерки, печиво, торт і в'ялена ковбаса.