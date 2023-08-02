Французский еврокомиссар купил замок

Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка от Франции Тьерри Бретон приобрел замок во французском муниципалитете Гаржилесс-Дампьерр.

Эту информацию офис Бретона подтвердил в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Замок, который купил французский еврокомиссар, построили графы Гаржилесс еще в XVIII веке. Сейчас он расположен в одном из самых живописных мест Франции на берегу реки Крез.

Фото:ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЗАМКА ГАРЖИЛЕСС-ДАМПЬЕРр

По данным местных французских СМИ, Бретон приобрел замок несколько месяцев назад за сумму, которая не разглашается.

До этого замок принадлежал местному художнику Аннику Тевенену, который приобрел здание в 1998 году и превратил его в художественную галерею.

В офисе еврокомиссара говорят, что он не планирует там жить и намерен сохранить культурное пространство замка. При этом Тевенен утверждает, что по просьбе Бретона будет и дальше курировать и устраивать там художественные выставки.

Напомним, в начале года президент Европейского парламента Роберта Метсола задекларировала 142 полученных ею подарка, среди которых – шампанское, шоколадные конфеты, печенье, торт и вяленая колбаса.