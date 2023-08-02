Французский еврокомиссар купил замок
Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка от Франции Тьерри Бретон приобрел замок во французском муниципалитете Гаржилесс-Дампьерр.
Эту информацию офис Бретона подтвердил в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".
Замок, который купил французский еврокомиссар, построили графы Гаржилесс еще в XVIII веке. Сейчас он расположен в одном из самых живописных мест Франции на берегу реки Крез.
По данным местных французских СМИ, Бретон приобрел замок несколько месяцев назад за сумму, которая не разглашается.
До этого замок принадлежал местному художнику Аннику Тевенену, который приобрел здание в 1998 году и превратил его в художественную галерею.
В офисе еврокомиссара говорят, что он не планирует там жить и намерен сохранить культурное пространство замка. При этом Тевенен утверждает, что по просьбе Бретона будет и дальше курировать и устраивать там художественные выставки.
Напомним, в начале года президент Европейского парламента Роберта Метсола задекларировала 142 полученных ею подарка, среди которых – шампанское, шоколадные конфеты, печенье, торт и вяленая колбаса.