Зеленський назвав п’ять головних орієнтирів для української дипломатії

Президент Володимир Зеленський назвав українським послам орієнтири для здійснення дипломатичної діяльності за кордоном в умовах, коли в ключових державах починається новий виборчий цикл.

Про це йшлось у виступі Зеленського під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави зауважив, що протягом серпня Україна повинна підготуватись до нового політичного сезону у світі, аби він став проукраїнським.

"Час із вересня по грудень буде періодом дуже відповідальних рішень і для України, і для всієї Європи, і, без сумніву, для безпеки всього світу. Ми маємо так підготувати рішення цього півріччя, щоб кожне було нашим, синьо-жовтим, українським, національним", – підкреслив він.

Зеленський додав, що посли в Україні є водночас послами "рішень, які ми очікуємо, готуємо, наповнюємо змістом", і навів п’ять головних орієнтирів для їхньої роботи.

Перший орієнтир – "формула миру", яка, за словами голови держави, стає вже не просто українською, а загальносвітовою. Він закликав послів працювати із суспільством і владою їхніх країн, аби ті знали про "формулу миру" та підтримували її публічно, звернувши особливу увагу на держави Глобального Півдня.

Другий пріоритет – зброя та санкції. У цьому контексті Зеленський закликав дипломатів допомагати з постачанням військової допомоги Україні та її спільним виробництвом, підтримувати санкційний тиск на Москву, а також протидіяти намаганням Росії цю допомогу зірвати.

Третім пріоритетом президент назвав інтеграцію України з ЄС і НАТО, безпекові гарантії та політику сусідства. Тут голова держави закликав послів до грудня сприяти відкриттю переговорів про вступ до Євросоюзу та закласти ґрунт до запрошення в Альянс. Вони також повинні залучити більше країн до безпекових зобов’язань, декларацію про які уклали на полях Вільнюського саміту НАТО.

Четвертим пріоритетом стала економіка, відновлення й трансформація. Тут Зеленський вимагає від послів конкретних результатів у плані залучення бізнесу до відбудови України.

П’ятим пріоритетом Зеленський назвав "наших людей – як в Україні, так і за кордоном". Він закликав дипломатів підтримувати зв’язок з українськими громадами в їхніх країнах і сприяти їхньому поверненню в Україну.

Нагадаємо, востаннє президент виступав перед послами та керівництвом МЗС України на загальній нараді послів 23 грудня.