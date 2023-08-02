Зеленский назвал пять главных ориентиров для украинской дипломатии

Президент Владимир Зеленский назвал украинским послам ориентиры для осуществления дипломатической деятельности за рубежом в условиях, когда в ключевых государствах начинается новый избирательный цикл.

Об этом шла речь в выступлении Зеленского во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что в течение августа Украина должна подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы он стал проукраинским.

"Время с сентября по декабрь будет периодом очень ответственных решений и для Украины, и для всей Европы, и, несомненно, для безопасности всего мира. Мы должны так подготовить решение этого полугодия, чтобы каждое было нашим, сине-желтым, украинским, национальным", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что послы в Украине являются одновременно послами "решений, которые мы ожидаем, готовим, наполняем содержанием", и привел пять главных ориентиров для их работы.

Первый ориентир – "формула мира", которая, по словам главы государства, становится уже не просто украинской, а общемировой. Он призвал послов работать с обществом и властью их стран, чтобы те знали о "формуле мира" и поддерживали ее публично, обратив особое внимание на государства Глобального Юга.

Второй приоритет – оружие и санкции. В этом контексте Зеленский призвал дипломатов помогать с поставками военной помощи Украине и ее совместным производством, поддерживать санкционное давление на Москву, а также противодействовать попыткам России эту помощь сорвать.

Третьим приоритетом президент назвал интеграцию Украины с ЕС и НАТО, гарантии безопасности и политику соседства. Здесь глава государства призвал послов до декабря способствовать открытию переговоров о вступлении в Евросоюз и заложить почву для приглашения в Альянс. Они также должны привлечь больше стран к обязательствам по безопасности, декларацию о которых заключили на полях Вильнюсского саммита НАТО.

Четвертым приоритетом стала экономика, восстановление и трансформация. Здесь Зеленский требует от послов конкретных результатов в плане привлечения бизнеса к восстановлению Украины.

Пятым приоритетом Зеленский назвал "наших людей – как в Украине, так и за рубежом". Он призвал дипломатов поддерживать связь с украинскими общинами в их странах и способствовать их возвращению в Украину.

Напомним, последний раз президент выступал перед послами и руководством МИД Украины на общем совещании послов 23 декабря.