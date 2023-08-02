Зеленський знову доручив змінити закон про дипломатичну службу

Президент Володимир Зеленський у середу вкотре заявив про необхідність внести зміни до закону про дипломатичну службу, аби дати послам більше можливостей у здійсненні діяльності за кордоном.

Про це йшлось у виступі Зеленського під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави нагадав, що на останній зустрічі з керівниками дипломатичних установ він уже давав доручення МЗС підготувати проєкт змін до закону "Про дипломатичну службу".

"Чи зробили ми такі зміни? Це питання. Про це треба говорити, і я доручаю Міністерству закордонних справ разом з Офісом невідкладно та спільно завершити процес змін до законів і забезпечити роботу нових норм, а отже, можливостей для послів України вже до кінця цього року", – додав він.

Зеленський підкреслив, що нова редакція профільного закону має дати посольствам можливість працювати єдиною командою, а послам – більше можливостей, щоб формувати команду представництва.

Також президент згадав і про питання фінансування роботи дипломатів.

"Міністр закордонних справ і профільний заступник керівника Офісу доповіли мені щодо відповідного бюджетного запиту МЗС. Обов’язково проговоримо цей бюджетний запит із прем’єр-міністром, міністром фінансів – посольства України матимуть ресурси для роботи заради України", – додав Зеленський.

Попередня редакція закону "Про дипломатичну службу" була затверджена парламентом та підписана президентом Порошенком улітку 2018 року. Тоді відзначалося, що закон покликаний підвищити престижність дипслужби та реформувати її до сучасних європейських і світових стандартів.