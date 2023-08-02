Зеленский снова поручил изменить закон о дипломатической службе

Президент Владимир Зеленский в среду в очередной раз заявил о необходимости внести изменения в закон о дипломатической службе, чтобы дать послам больше возможностей в осуществлении деятельности за рубежом.

Об этом шла речь в выступлении Зеленского во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает "Европейская правда".

Глава государства напомнил, что на последней встрече с руководителями дипломатических учреждений он уже давал поручение МИД подготовить проект изменений в закон "О дипломатической службе".

"Сделали ли мы такие изменения? Это вопрос. Об этом надо говорить, и я поручаю Министерству иностранных дел вместе с Офисом безотлагательно и совместно завершить процесс изменений в законы и обеспечить работу новых норм, а следовательно, возможностей для послов Украины уже до конца этого года", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что новая редакция профильного закона должна дать посольствам возможность работать единой командой, а послам – больше возможностей, чтобы формировать команду представительства.

Также президент упомянул и о вопросах финансирования работы дипломатов.

"Министр иностранных дел и профильный заместитель руководителя Офиса доложили мне о соответствующем бюджетном запросе МИД. Обязательно проговорим этот бюджетный запрос с премьер-министром, министром финансов – посольства Украины будут иметь ресурсы для работы ради Украины", – добавил Зеленский.

Предыдущая редакция закона "О дипломатической службе" была утверждена парламентом и подписана президентом Порошенко летом 2018 года. Тогда отмечалось, что закон призван повысить престижность дипслужбы и реформировать ее до современных европейских и мировых стандартов.