Українці сприяли історичному максимуму доходів Чорногорії від туризму

Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з РФ.

Про це у Twitter повідомив міністр економічного розвитку і туризму Чорногорія Горан Джурович.

За його даними, за перші півроку 2023 року країна отримала 453 млн євро доходу від туризму, що є рекордним результатом: на 90% більше, ніж у 2022 році, та на 78% – ніж у 2019 році.

Nikada bolji prihodi od turizma za prvih 6 mjeseci 👍nevjerovatnih 453 miliona eura.



90% VEĆI nego 2022.

78% VEĆI nego 2019.

Kao što smo I obećali idemo ka rekordnoj sezoni 👍

Crna Gora je na pravom putu 🇲🇪🇲🇪 pic.twitter.com/RPJEUWx60I — Goran Đurović (@djurovic_goran_) August 19, 2023

"Як ми і обіцяли, ми йдемо до рекордного сезону. Чорногорія на правильному шляху", – переконаний Джурович.

Водночас президент Чорногорії Яков Мілатович заявив у Twitter, що це "гарна новина", проте, уточнив він, "є дві ключові причини".

Ovo je dobra vijest! Medjutim, 2 su ključna razloga:



1. inflacija – koja je za period jun 2019 – jun 2023 bila 25%, a za jun 2022 -jun 2023 8%.



2. broj 🇺🇦 i🇷🇺 koji zbog rata privremeno borave u 🇲🇪 (tačan uticaj na turizam treba utvrditi).



Tek onda možemo znati stvaran rast. https://t.co/vMQxgl5hyS — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) August 19, 2023

"Інфляція, яка за період червень 2019 року – червень 2023 року становила 25%, тоді як за період червень 2022 року – червень 2023 року – 8%, а також кількість українців і росіян, які тимчасово перебувають у Чорногорії через війну", – зазначив він.

Мілатович додав, що точний вплив цих факторів "на туризм потрібно визначити", адже "тільки тоді можно будет знати про реальне зростання".

Раніше повідомлялося, що на курортному селищі Чорногорії Віті До (Рафаїловичі) поблизу Будви офіціанти побили російського відвідувача.

Перед цим новий президент Чорногорії Яков Мілатович на зустрічі з українським послом 19 червня пообіцяв продовжити підтримку України, яку його держава надавала до його перемоги на виборах.