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Украинцы помогли историческому максимуму доходов Черногории от туризма

Воскресенье, 20 августа 2023, 11:22

Черногория получила исторически максимальный доход от туризма в первую очередь благодаря инфляции и беженцам из Украины, а также россиянам.

Об этом в Twitter сообщил министр экономического развития и туризма Черногории Горан Джурович.

По его данным, за первые полгода 2023 года страна получила 453 млн евро дохода от туризма, что является рекордным результатом: на 90% больше, чем в 2022 году, и на 78% – чем в 2019 году.

"Как мы и обещали, мы идем к рекордному сезону. Черногория на правильном пути", – убежден Джурович.

В то же время президент Черногории Яков Милатович заявил в Twitter, что это "хорошая новость", однако, уточнил он, "есть две ключевые причины".

"Инфляция, которая за период июнь 2019 года – июнь 2023 года составляла 25%, тогда как в июне 2022 года – июне 2023 года – 8%, а также количество украинцев и россиян, которые временно находятся в Черногории из-за войны", – отметил он.

Милатович добавил, что точное влияние этих факторов "на туризм нужно определить", ведь "только тогда можно будет знать о реальном росте".

Ранее сообщалось, что на курортном поселке Черногории Вити До (Рафаиловичи) вблизи Будвы официанты избили российского посетителя.

Перед этим новый президент Черногории Яков Милатович на встрече с украинским послом 19 июня пообещал продолжить поддержку Украины, которую его государство оказывало до его победы на выборах.

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