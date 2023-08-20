Украинцы помогли историческому максимуму доходов Черногории от туризма

Черногория получила исторически максимальный доход от туризма в первую очередь благодаря инфляции и беженцам из Украины, а также россиянам.

Об этом в Twitter сообщил министр экономического развития и туризма Черногории Горан Джурович.

По его данным, за первые полгода 2023 года страна получила 453 млн евро дохода от туризма, что является рекордным результатом: на 90% больше, чем в 2022 году, и на 78% – чем в 2019 году.

Nikada bolji prihodi od turizma za prvih 6 mjeseci 👍nevjerovatnih 453 miliona eura.



90% VEĆI nego 2022.

78% VEĆI nego 2019.

Kao što smo I obećali idemo ka rekordnoj sezoni 👍

Crna Gora je na pravom putu 🇲🇪🇲🇪 pic.twitter.com/RPJEUWx60I — Goran Đurović (@djurovic_goran_) August 19, 2023

"Как мы и обещали, мы идем к рекордному сезону. Черногория на правильном пути", – убежден Джурович.

В то же время президент Черногории Яков Милатович заявил в Twitter, что это "хорошая новость", однако, уточнил он, "есть две ключевые причины".

Ovo je dobra vijest! Medjutim, 2 su ključna razloga:



1. inflacija – koja je za period jun 2019 – jun 2023 bila 25%, a za jun 2022 -jun 2023 8%.



2. broj 🇺🇦 i🇷🇺 koji zbog rata privremeno borave u 🇲🇪 (tačan uticaj na turizam treba utvrditi).



Tek onda možemo znati stvaran rast. https://t.co/vMQxgl5hyS — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) August 19, 2023

"Инфляция, которая за период июнь 2019 года – июнь 2023 года составляла 25%, тогда как в июне 2022 года – июне 2023 года – 8%, а также количество украинцев и россиян, которые временно находятся в Черногории из-за войны", – отметил он.

Милатович добавил, что точное влияние этих факторов "на туризм нужно определить", ведь "только тогда можно будет знать о реальном росте".

Ранее сообщалось, что на курортном поселке Черногории Вити До (Рафаиловичи) вблизи Будвы официанты избили российского посетителя.

Перед этим новый президент Черногории Яков Милатович на встрече с украинским послом 19 июня пообещал продолжить поддержку Украины, которую его государство оказывало до его победы на выборах.