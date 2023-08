Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по Чернігову із численними жертвами і постраждалими.

Свою заяву головний дипломат ЄС опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав атаку російських військ на Чернігів "боягузливим ударом".

"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру, що призвів до загибелі щонайменше 7 цивільних осіб, у тому числі дітей, і багатьох поранених", – підкреслив Боррель.

Strongly condemn yet another cowardly and deliberate Russian strike on #Chernihiv targeting a university and a theatre, causing the death of at least 7 civilians, including children, leaving many more injured.



Now, as always, we #StandWithUkraine