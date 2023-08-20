Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російський удар по Чернігову із численними жертвами і постраждалими.

Свою заяву головний дипломат ЄС опублікував у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав атаку російських військ на Чернігів "боягузливим ударом".

"Рішуче засуджую черговий боягузливий і цілеспрямований російський удар по Чернігову, спрямований проти університету і театру, що призвів до загибелі щонайменше 7 цивільних осіб, у тому числі дітей, і багатьох поранених", – підкреслив Боррель.

Strongly condemn yet another cowardly and deliberate Russian strike on #Chernihiv targeting a university and a theatre, causing the death of at least 7 civilians, including children, leaving many more injured.



Now, as always, we #StandWithUkraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2023

Раніше російський удар по Чернігову засудили президенти Молдови та Естонії, а також держсекретар США.

Голова обласної військової адміністрації Чернігівської області В'ячеслав Чаус повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російського удару балістичною ракетою по Чернігову зросла до 148.

Як повідомлялось, російські війська близько 11:30 ранку в суботу вдарили балістичною ракетою по будівлі драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки".