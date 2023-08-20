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Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским

Воскресенье, 20 августа 2023, 18:50

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по Чернигову с многочисленными жертвами и пострадавшими.

Свое заявление главный дипломат ЕС опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Он назвал атаку российских войск на Чернигов "трусливым ударом".

"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра, приведший к гибели по меньшей мере 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых", – подчеркнул Боррель.

Ранее российский удар по Чернигову осудили президенты Молдовы и Эстонии, а также госсекретарь США.

Председатель областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 148.

Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился взлет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".

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