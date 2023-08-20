Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по Чернигову с многочисленными жертвами и пострадавшими.
Свое заявление главный дипломат ЕС опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Он назвал атаку российских войск на Чернигов "трусливым ударом".
"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра, приведший к гибели по меньшей мере 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых", – подчеркнул Боррель.
Strongly condemn yet another cowardly and deliberate Russian strike on #Chernihiv targeting a university and a theatre, causing the death of at least 7 civilians, including children, leaving many more injured.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 20, 2023
Now, as always, we #StandWithUkraine
Ранее российский удар по Чернигову осудили президенты Молдовы и Эстонии, а также госсекретарь США.
Председатель областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что количество пострадавших в результате российского удара баллистической ракетой по Чернигову возросло до 148.
Как сообщалось, российские войска около 11:30 утра в субботу ударили баллистической ракетой по зданию драмтеатра в центре Чернигова, когда там проводился взлет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Лютые птички".