Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по Чернигову с многочисленными жертвами и пострадавшими.

Свое заявление главный дипломат ЕС опубликовал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Он назвал атаку российских войск на Чернигов "трусливым ударом".

"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра, приведший к гибели по меньшей мере 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых", – подчеркнул Боррель.

Strongly condemn yet another cowardly and deliberate Russian strike on #Chernihiv targeting a university and a theatre, causing the death of at least 7 civilians, including children, leaving many more injured.



Now, as always, we #StandWithUkraine