В Ірландії українським біженцям загрожує виселення за відмову платити за харчування

Українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння у зв'язку з розпорядженням уряду про те, що вони повинні платити за власне харчування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Independent.

Раніше цього року уряд Ірландії оголосив, що українські біженці, які проживають у готелях та інших місцях з обслуговуванням, повинні будуть платити за харчування 10 євро з дорослого і 5 євро з дитини щодня.

Однак це рішення зустріло спротив з боку мешканців готелю Breaffy Woods поблизу Каслбару, в якому проживають 333 українські біженці і 132 заявники на отримання міжнародного захисту з інших країн.

У листі, надісланому керівництву готелю, українські мешканці заявили, що їжа не відповідає стандартам, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і "не еквівалентна запропонованій ціні".

Вони висловлюють свою "стурбованість і колективну незгоду" і стверджують, що мігранти з інших країн, які перебувають у центрі, не повинні платити за харчування.

"Адміністрація готелю не зобов'язує мешканців інших національностей платити за харчування, що можна розцінювати як дискримінацію", – йдеться в листі.

За схемою, яка була запроваджена для зменшення витрат держави, мігранти, які відмовляються платити, будуть розглядатися як такі, що відмовляються від наданого їм житла, і їх попросять виїхати.

"Пряма загроза виселення українських сімей, у разі несплати продовольчих внесків, порушує умови директиви про тимчасовий захист в країнах ЄС для осіб, переміщених в результаті російського вторгнення в Україну, згідно з якою надання житла є обов'язковим", – додається в листі.

Лист, підписаний "мешканцями приймального центру Breaffy Woods", був адресований Вілсону Берду, генеральному директору готелю.

В Ірландії перебуває близько 85 000 українських біженців, які отримали тимчасовий захист після втечі від російського вторгнення. На відміну від шукачів притулку, вони можуть працювати або претендувати на соціальні виплати, в тому числі на допомогу по безробіттю.

Українці, які проживають у Breaffy, отримали листа від Департаменту рівності 17 липня, в якому повідомлялося, що нові збори за харчування є обов'язковими. У ньому також говорилося, що будь-які витрати на прання білизни або утримання домашніх тварин "більше не будуть покриватися цим департаментом".

"Якщо ви не сплачуватимете цей внесок за харчування, постачальнику послуг з розміщення доручено повідомити про це цей департамент, і ви не зможете залишитися в цьому помешканні", – йдеться в листі.

У готелі заявили, що їм було рекомендовано переадресувати питання ЗМІ до уряду, і поширили заяву, в якій йдеться про рішення уряду від жовтня минулого року ввести плату за харчування для осіб, які користуються тимчасовим захистом у "фінансованих державою місцях проживання".

Нагадаємо, у Молдові закрили кілька центрів розміщення для українських біженців через скорочення витрат на їхнє утримання.

Станом на 30 червня цього року майже 4,07 мільйона негромадян ЄС, які залишили Україну через війну, мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу.