Лідер румунських ультраправих розкритикував угоду про транзит зерна з України

Лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон розкритикував угоду, укладену Румунією з Україною в п'ятницю про подвоєння обсягів транзиту українського зерна, заявивши, що це рішення було або актом зради, або просто дурістю.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

У п'ятницю прем’єр-міністри Денис Шмигаль та Марчел Чолаку підписали політичну декларацію, в якій йдеться про плани працювати разом над збільшенням експорту українського зерна через Румунію.

Чолаку запевнив свого українського колегу, що його країна і надалі буде сприяти експорту українського зерна на міжнародні ринки.

"Ми зосередимо наші зусилля на розвитку вже існуючих потужностей і коридорів – в першу чергу Сулинського каналу і порту Констанца – для досягнення нашої амбітної мети – подвоєння обсягів транзиту українського зерна через Румунію", – сказав він.

Румунія має намір подвоїти обсяг транзиту зерна з двох до чотирьох мільйонів тонн на місяць, сказав Чолаку, не уточнюючи часових рамок.

Однак це рішення було піддано різкій критиці з боку Сіміона, який також вказав на те, що сусідні з Україною держави зупинили імпорт.

"Я, наприклад, не можу собі уявити: або ви дурні, або ви зрадники, якщо робите щось подібне. Всі навколишні країни: Словаччина, Болгарія, Польща зупиняють (імпорт), а ми його подвоюємо... Принаймні, ми повинні розвивати свою інфраструктуру з цього приводу: залізницю, порти і так далі", – сказав Сіміон.

У листі від 21 липня, з яким ознайомилося агентство Reuters, Міністерство сільського господарства України звернулося до комісара ЄС з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов'язаних з використанням альтернативних маршрутів ЄС, відомих як "смуги солідарності".

Джерела повідомили Reuters, що Єврокомісія не має грошей в бюджеті і не має чіткого способу допомогти профінансувати додаткові транспортні витрати, з якими зіткнеться український експорт зерна в результаті припинення дії Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, Марчел Чолаку заявив, що понад 60% українського експорту зерна може йти транзитом через Румунію після зриву Росією "зернової угоди".

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Дивіться також блог "ЄП" про те, чи має майбутнє "зернова угода" після виходу з неї РФ. Також читайте статтю топ-дипломата ЄС Жозепа Борреля про те, як змусити Росію повернутись у "зернову угоду".