Лидер румынских ультраправых раскритиковал соглашение о транзите зерна из Украины

Лидер румынских ультраправых Джордже Симион раскритиковал соглашение, заключенное Румынией с Украиной в пятницу об удвоении объемов транзита украинского зерна, заявив, что это решение было либо актом предательства, либо просто глупостью.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

В пятницу премьер-министры Денис Шмыгаль и Марчел Чолаку подписали политическую декларацию, в которой говорится о планах работать вместе над увеличением экспорта украинского зерна через Румынию.

Чолаку заверил своего украинского коллегу, что его страна и в дальнейшем будет способствовать экспорту украинского зерна на международные рынки.

"Мы сосредоточим наши усилия на развитии уже существующих мощностей и коридоров – в первую очередь Сулинского канала и порта Констанца – для достижения нашей амбициозной цели – удвоения объемов транзита украинского зерна через Румынию", – сказал он.

Румыния намерена удвоить объем транзита зерна с двух до четырех миллионов тонн в месяц, сказал Чолаку, не уточняя временных рамок.

Однако это решение было подвергнуто резкой критике со стороны Симиона, который также указал на то, что соседние с Украиной государства остановили импорт.

"Я, например, не могу себе представить: либо вы глупцы, либо вы предатели, если делаете что-то подобное. Все окружающие страны: Словакия, Болгария, Польша останавливают (импорт), а мы его удваиваем... По крайней мере, мы должны развивать свою инфраструктуру по этому поводу: железную дорогу, порты и так далее", – сказал Симион.

В письме от 21 июля, с которым ознакомилось агентство Reuters, Министерство сельского хозяйства Украины обратилось к комиссару ЕС по вопросам торговли Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием альтернативных маршрутов ЕС, известных как "полосы солидарности".

Источники сообщили Reuters, что Еврокомиссия не имеет денег в бюджете и не имеет четкого способа помочь профинансировать дополнительные транспортные расходы, с которыми столкнется украинский экспорт зерна в результате прекращения действия Черноморской зерновой инициативы.

Как сообщалось, Марчел Чолаку заявил, что более 60% украинского экспорта зерна может идти транзитом через Румынию после срыва Россией "зерновой сделки".

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

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