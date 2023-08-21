Ердоган натякнув, що Швеція має "захистити вулиці Стокгольма" для вступу в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що не хоче погодження вступу Швеції до НАТО, доки в країні можливі акції зі спаленням Корану, але рішення за турецьким парламентом.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить TRT.

Ердоган сказав, що рішення залежить від парламенту, але швидкість процесу ратифікації "прямо пропорційна тому, як Швеція виконує свої обіцянки".

"Парламент ухвалить рішення з цього питання. Ми не знаємо, як довго буде тривати обговорення у парламенті й комітетах, скільки часу це займе. Швеції передусім потрібно захистити вулиці Стокгольма. Якщо вони не захистять вулиці Стокгольма, якщо триватимуть атаки на те, що є святим для нас, то їм не варто про щось шкодувати", – заявив Ердоган.

Як відомо, на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу, але після літньої перерви.

Окрім Туреччини, вступ Швеції не ратифікувала також Угорщина.