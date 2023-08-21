Эрдоган намекнул, что Швеция должна "защитить улицы Стокгольма" для вступления в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что не хочет согласования вступления Швеции в НАТО, пока в стране возможны акции с сожжением Корана, но решение за турецким парламентом.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит TRT.

Эрдоган сказал, что решение зависит от парламента, но скорость процесса ратификации "прямо пропорциональна тому, как Швеция выполняет свои обещания".

"Парламент примет решение по этому вопросу. Мы не знаем, как долго будет длиться обсуждение в парламенте и комитетах, сколько времени это займет. Швеции в первую очередь нужно защитить улицы Стокгольма. Если они не защитят улицы Стокгольма, если будут продолжаться атаки на то, что является святым для нас, то им не стоит о чем-то жалеть", – заявил Эрдоган.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс, но после летнего перерыва.

Кроме Турции, вступление Швеции не ратифицировала также Венгрия.