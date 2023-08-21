Проросійський автопробіг у Кельні зібрав куди менше учасників, ніж очікувалось

Проросійський автопробіг і дві українські контрдемонстрації в Кельні не призвели до ескалації, якої побоювалися в німецькій поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Особливих інцидентів у зв'язку з акціями не було, заявив речник поліції в неділю.

Прихильники Росії змогли мобілізувати значно менше людей, ніж очікувалося: за даними поліції, колона складалася з близько 40, а не зареєстрованих 200 автомобілів з 1000 осіб.

фото David Young / dpa

Керівник автопробігу вже перед самою подією змінив маршрут, щоб автомобілі з російськими та радянськими прапорами не їхали повз український культурний фестиваль у Музеї шоколаду.

Той факт, що спочатку запланований маршрут мав оминути український фестиваль, був розцінений як провокація. Тоді було зареєстровано дві контрдемонстрації: одна біля Музею шоколаду, а інша на Хоймаркті. Кілька сотень людей зібралися на контрдемонстрації біля Музею шоколаду і близько 50 на мітингу на площі Хоймаркт.

Через зміну маршруту учасники демонстрації біля Музею шоколаду не вступали у контакт з проросійським автопробігом, а проїзд пропутінських демонстрантів повз мітингарів на Хоймаркт минув без інцидентів.

Тим часом кілька тисяч людей святкували у Кельні український культурний фестиваль. Асоціація "Синьо-жовтий хрест" запропонувала людям використати зібрані пожертви на купівлю машин швидкої допомоги для України.

Нагадаємо, у Німеччині колишній російський офіцер Макс Шлунд, який є відомим фанатом президента РФ Владіміра Путіна, отримав штраф у 2500 тисячі євро за напад на адвоката.

Макс Шлунд разом із дружиною Єленою Колбасніковою організовують у Німеччині проросійські мітинги і надсилають допомогу окупаційній армії РФ.