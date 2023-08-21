У Фінляндії обговорюють заборону свастики й "Серпа і молота"

Депутат від Коаліційної партії Фінляндії Бен Цюскович вніс на розгляд парламенту пропозицію про заборону використання нацистських і радянських символів як таких, що сприяють дискримінації та розпалюванню ненависті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Пропозиція Цюсковича стосується насамперед заборони свастики, яку асоціюють із нацистською Німеччиною. Вона внесена в доповідь фінського уряду, що містить заходи з просування рівноправності й викорінення дискримінації.

За даними Yle, питання обговорювалося в робочій групі парламенту Фінляндії та зараз перебуває на розгляді. Між членами урядових фракцій поки що немає одностайності в цьому питанні, додає мовник.

Використання свастики як нацистського символу офіційно заборонене в багатьох європейських країнах, наприклад у Німеччині. Свастику тісно пов'язують зокрема з Голокостом і знищенням інших меншин під час Другої світової війни.

Цюскович заявляє, що, крім свастики, також запропонував заборонити використовувати радянську емблему "Серп і молот", оскільки під прапором Радянського Союзу з цією символікою також були знищені мільйони невинних людей.

Доповідь про боротьбу з расизмом і дискримінацією готується на тлі скандалів, які сколихнули правий фінський уряд на чолі з Петтері Орпо.

Двоє міністрів через ультраправі погляди були змушені піти у відставку, а лідерку "Справжніх фінів" і міністерку фінансів Ріікку Пурру звинувачують у расистських та антиіммігрантських коментарях.

Відомо, що парламент Фінляндії розгляне доповідь на засіданні у вересні та проголосує за представлені в ній пропозиції. Тоді ж відбудеться й голосування про довіру до окремих міністрів, що фігурують у скандалах на ґрунті расизму.

Про те, що означає зміна влади в країні, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.