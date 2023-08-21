В Финляндии обсуждают запрет свастики и "Серпа и молота"

Депутат от Коалиционной партии Финляндии Бен Цюскович внес на рассмотрение парламента предложение о запрете использования нацистских и советских символов как способствующих дискриминации и разжиганию ненависти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Предложение Цюсковича касается прежде всего запрета свастики, которую ассоциируют с нацистской Германией. Оно внесено в доклад финского правительства, содержащий меры по продвижению равноправия и искоренения дискриминации.

По данным Yle, вопрос обсуждался в рабочей группе парламента Финляндии и сейчас находится на рассмотрении. Между членами правительственных фракций пока нет единодушия в этом вопросе, добавляет вещатель.

Использование свастики как нацистского символа официально запрещено во многих европейских странах, например в Германии. Свастику тесно связывают в частности с Холокостом и уничтожением других меньшинств во время Второй мировой войны.

Цюскович заявляет, что, кроме свастики, также предложил запретить использовать советскую эмблему "Серп и молот", поскольку под флагом Советского Союза с этой символикой также были уничтожены миллионы невинных людей.

Доклад о борьбе с расизмом и дискриминацией готовится на фоне скандалов, которые всколыхнули правое финское правительство во главе с Петтери Орпо.

Двое министров из-за ультраправых взглядов были вынуждены уйти в отставку, а лидера "Настоящих финнов" и министра финансов Риикку Пурру обвиняют в расистских и антииммигрантских комментариях.

Известно, что парламент Финляндии рассмотрит доклад на заседании в сентябре и проголосует за представленные в нем предложения. Тогда же состоится и голосование о доверии к отдельным министрам, фигурирующим в скандалах на почве расизма.

О том, что означает смена власти в стране, "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Правая и дружественная к Украине: как изменится политика Финляндии при новой власти.