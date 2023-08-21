В Естонії не стали карати чоловіка, який топтав прапор України

Правоохоронці естонського міста Пайде вирішили не порушувати кримінальне провадження стосовно місцевого жителя, який зірвав український прапор біля місцевого будинку музики і театру й почав топтатись на ньому.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Про інцидент стало відомо ще на початку серпня. Тоді випадковий перехожий побачив, як чоловік зірвав український прапор, що майорів перед Пайдеським будинком музики і театру, і став на ньому топтатися.

Директорка Пайдеського будинку музики і театру розповіла, що це був другий подібний випадок за останні кілька тижнів, і не виключила, що інцидент міг бути пов’язаний із річницею взяття радянською армією міста Нарви.

Чоловік, який топтався на українському прапорі, визнав свою провину і сказав, що його акт не був спрямований проти України.

Він пояснив, що навмисно шукав контакту з поліцією, а топтання прапора України було достатнім приводом для привернення уваги правоохоронців.

"Мою дружину з дитиною викрали, я хочу, щоб поліція мені допомогла", – пояснив він.

Зрештою, керівник патрульної служби відділення поліції центральної Естонії Алар Смирнов оголосив, що чоловіка після затримання допитали, після чого вирішили не розпочинати провадження.

"Йдеться про людину, якій за станом здоров'я потрібна допомога. Поліція передала інформацію про неї в органи місцевого самоврядування, які можуть надати їй необхідні допоміжні послуги", – прокоментував Смирнов.

Минулого року, нагадаємо, Хар’юський повітовий суд Естонії засудив чоловіка, який топтав український прапор, до трьох місяців ув'язнення, які замінили виправними роботами.