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Зеленский рассказал о "плодотворной" встрече с Вучичем

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Вторник, 22 августа 2023, 10:55

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александаром Вучичем во время неформального саммита стран Западных Балкан в Афинах.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, он провел "открытую, честную и плодотворную" встречу с главой Сербского государства.

"Хороший разговор об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. Об общем будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии наших отношений, это в наших обоюдных интересах", – отметил Зеленский.

Ранее Вучич заявил, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента.

"У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время вокруг Республике Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", – добавил он.

До этого президенты Сербии и Украины встречались 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в молдовской Бульбоаке.

В понедельник президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам.

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