Зеленский рассказал о "плодотворной" встрече с Вучичем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александаром Вучичем во время неформального саммита стран Западных Балкан в Афинах.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, он провел "открытую, честную и плодотворную" встречу с главой Сербского государства.

An open, honest, and fruitful meeting with the President of Serbia @AVucic.



Good conversation on respect for the UN Charter and the inviolability of borders.



On our nations’ shared future in the common European home.



On developing our relations, that is in our mutual interest. pic.twitter.com/t7d9DdUH7M — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023

"Хороший разговор об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. Об общем будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии наших отношений, это в наших обоюдных интересах", – отметил Зеленский.

Ранее Вучич заявил, что встретится с Зеленским по просьбе украинского президента.

"У меня будет с ним двусторонняя встреча, поэтому я сяду и поговорю с Зеленским в частном порядке обо всем, что происходило в последнее время вокруг Республике Косово, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", – добавил он.

До этого президенты Сербии и Украины встречались 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в молдовской Бульбоаке.

В понедельник президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам.