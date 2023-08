Зеленский рассказал о "плодотворной" встрече с Вучичем

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим сербским коллегой Александаром Вучичем во время неформального саммита стран Западных Балкан в Афинах.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

По его словам, он провел "открытую, честную и плодотворную" встречу с главой Сербского государства.

An open, honest, and fruitful meeting with the President of Serbia @AVucic.



Good conversation on respect for the UN Charter and the inviolability of borders.



On our nations’ shared future in the common European home.



On developing our relations, that is in our mutual interest. pic.twitter.com/t7d9DdUH7M