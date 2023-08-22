Польша создает подразделение спецназа для защиты критической инфраструктуры

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник объявил о создании подразделения Формозы – спецназа польских Вооруженных сил – по защите критически важной инфраструктуры.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

Подразделение по защите критической инфраструктуры будет базироваться в городе Дзивнув в Западнопоморском воеводстве и отвечать, среди прочего, за защиту LNG-терминала в Свиноуйсьце и газопровода Baltic Pipe.

"Мы осознаем угрозы, которые несет агрессивная политика России. Мы должны считаться с различными провокациями, и поэтому критически важные объекты инфраструктуры должны быть надежно защищены", – пояснил Блащак.

Группа в Дзивнуве станет третьим обособленным подразделением спецназа Вооруженных сил Польши, другие два базируются в городе Гдыня в Поморском воеводстве.

Польский министр обороны подчеркнул, что Формоза относится к группе подразделений, которые состоят "из хорошо подготовленных спецназовцев, прошедших подготовку в США с "морскими котиками".

"Это люди с опытом, которые участвовали в разного рода миссиях, тренировках по всему миру, люди, которые сосредоточены на том, чтобы иметь возможность защищать критически важную инфраструктуру", – подчеркнул он.

В мае НАТО указал на повышенный риск того, что Россия может повредить подводные трубопроводы, чтобы наказать западные страны за поддержку Украины.

На этом фоне целевая группа ЕС и НАТО по устойчивости критической инфраструктуры представила отчет о текущих вызовах безопасности и определила рекомендации относительно того, как укрепить устойчивость инфраструктуры.