Во Франции на фоне конфликта наркоторговцев погиб 10-летний мальчик

Правоохранители расследуют смерть 10-летнего мальчика в городе Ним на юге Франции, которую они связывают с конфликтом между двумя группировками наркодилеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным правоохранителей, мальчик погиб, когда ехал вместе с дядей в машине вечером в понедельник мимо района Писсевин. Вероятно, нападавшие решили, что авто принадлежит враждебной группировке, и расстреляли его.

Прокурор Нима Сесиль Генсак заявила журналистам, что семья жертвы "никоим образом не была связана – ни раньше, ни сейчас – с действиями криминального характера".

Она добавила, что автомобиль Renault Clio, которым управлял дядя мальчика, похож на машину, которая фигурировала в другой стрельбе, произошедшей на выходных. Нападавшие, которых, как полагают, было четверо, скрываются.

На ситуацию отреагировал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, осудив гибель ребенка "в результате сведения счетов между наркодилерами".

"Это огромная трагедия, которая не останется безнаказанной. За последние недели полиция уже арестовала несколько наркоторговцев и будет усиливать свое присутствие с твердой рукой", – написал Дарманен в Twitter.

Юг Франции страдает от серии инцидентов, обычно связанных с торговлей наркотиками, что привело к росту опасений относительно преступности. Французские власти обещают направить дополнительные полицейские ресурсы для обуздания насилия.

По подсчетам AFP, с начала этого года в войне между бандами погибло 37 человек, что на шесть больше, чем за весь 2022-й.