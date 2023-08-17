В Марсель перекидають елітний підрозділ поліції для боротьби з наркоторговцями

У Франції бійці Восьмої роти республіканської безпеки (CRS 8) спрямовані до Марселя для операції проти наркоторговців.

Про це у Twitter написав міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, повідомляє "Європейська правда".

"За моїм дорученням CRS 8 буде розгорнуто в Марселі для проведення цільових операцій проти наркоторговців протягом наступних кількох днів", – зазначив він.

Sur mon instruction, la CRS 8 sera déployée en renfort à Marseille afin d’y mener des opérations ciblées contre les trafics de drogue au cours des prochains jours. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 17, 2023

За даними Le Monde, у серпні в Марселі загострились криваві сутички між кланами наркоторговців. З початку місяця в місті застрелили сімох чоловіків у віці від 21 до 39 років.

У місцевій поліції нарахували 68 перестрілок з початку року, внаслідок яких загинуло близько 30 осіб. Випадки насильства вже перевищили показники минулого року.

У Марселі війну між собою ведуть два потужні клани – DZ Mafia і Yoda. Ці два клани, які боролися за прибутковий ринок у містечку Ла Патернель, що зручно розташоване поблизу автомагістралей, втягнули у свої територіальні суперечки близько двадцяти інших великих мереж.

Вважається, що війна між цими кланами є причиною 80% вбивств, скоєних з початку року.

Лідери обох кланів ідентифіковані, але арештувати їх не вдається. Водночас деякі з їхніх родичів були вбиті.

Елітний підрозділ CRS 8 був створений за наказом нинішнього глави МВС у 2021 році. Він спеціалізується на припиненні вуличного насильства та боротьбі з організованою злочинністю.

Раніше повідомлялося, що голова Федеральної поліції Швейцарії Ніколетта Делла Валле нарікає на недостатню кількість фінансування й правоохоронців для боротьби з італійською мафією.

А у червні на території Європи провели масштабну операцію та ліквідували жорстоку албанську мережу наркоторгівлі, яка охоплювала Німеччину, Італію та Нідерланди.