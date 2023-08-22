МВС Німеччини оголосило тендер на 12 тисяч плавок

Міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило тендер на придбання до 12 тисяч плавок і чотирьох тисяч жіночих купальних костюмів.

Як пише "Європейська правда", на це звернуло увагу видання Bild.

Згідно з тендерною пропозицією, плавки мають бути "боксерами" чорного кольору, зі шнурком, "середнього розміру", а купальники – суцільними з помірним або високим вирізом із круглим декольте.

"Купальники повинні бути непрозорими в сухому та мокрому стані", – зазначається в пропозиції, вартість якої оцінюється у 125,8 тисячі євро.

Фото: Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини

У відповідь на запит Bild в МВС Німеччини повідомили, що закупівля здійснюється для федеральної поліції.

"Федеральна поліція використовує купальники (чоловічі / жіночі) для тренувань з плавання в межах підготовки своїх співробітників", – зазначили в міністерстві.

Там додали, що плавки й купальники будуть ретельно перевіряти: 17 поліцейських випробують їхню зручність під час одягання й плавання різними стилями, а потім "заповнять опитувальник".

У травні Збройні сили Німеччини виставили на продаж 360 коробок із рулонами туалетного паперу загальною вагою 3300 кілограмів – причиною стала заміна диспенсерів у санвузлах.