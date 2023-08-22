МВД Германии объявило тендер на 12 тысяч плавок

Министерство внутренних дел Германии объявило тендер на приобретение до 12 тысяч плавок и четырех тысяч женских купальных костюмов.

Как пишет "Европейская правда", на это обратило внимание издание Bild.

Согласно тендерному предложению, плавки должны быть "боксерами" черного цвета, со шнурком, "среднего размера", а купальники – сплошными с умеренным или высоким вырезом с круглым декольте.

"Купальники должны быть непрозрачными в сухом и мокром состоянии", – отмечается в предложении, стоимость которого оценивается в 125,8 тысячи евро.

ФОТО: ФЕДЕРАЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГЕРМАНИИ

В ответ на запрос Bild в МВД Германии сообщили, что закупка осуществляется для федеральной полиции.

"Федеральная полиция использует купальники (мужские / женские) для тренировок по плаванию в рамках подготовки своих сотрудников", – отметили в министерстве.

Там добавили, что плавки и купальники будут тщательно проверять: 17 полицейских испытают их удобство при одевании и плавании различными стилями, а затем "заполнят опросник".

В мае Вооруженные силы Германии выставили на продажу 360 коробок с рулонами туалетной бумаги общим весом 3300 килограммов – причиной стала замена диспенсеров в санузлах.