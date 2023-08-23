Німецький уряд готує зміни до правил набуття громадянства

Федеральний уряд Німеччини досягнув згоди щодо проєкту нового закону про громадянство, який передбачає спрощення процедури його набуття в окремих випадках.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Проєкт передбачає низку пом’якшень правил отримання громадянства Німеччини іноземцями, які переїхали в країну. Коаліція – СДПН, "Зелені" та "Вільні демократи" – домовилися про реформу ще в коаліційній угоді.

Особи, які переїхали до ФРН з кваліфікованим правом на проживання, можуть подаватися на громадянство після 5 років проживання у Німеччині, За чинним законодавством необхідно будо прожити не менше восьми років.

Особливо добре інтегровані іноземці можуть отримати громадянство навіть через три роки як виняток.

Проєкт передбачає можливість множинного громадянства у разі отримання громадянства Німеччини.

Передбачається, що мігрантам літнього віку, з так званого "покоління заробітчан", надалі не доведеться складати письмовий іспит з німецької.

Головними умовами для того, щоб претендувати на громадянство, є докази інтеграції, знання німецької мови, спроможність забезпечувати себе та членів родини, підтримка цінностей вільного суспільства.

З боку окремих членів коаліції, втім, лунала критика. Так, лідер фракції "Зелених" розкритикував пункт про здатність забезпечувати себе без соцдопомоги, навівши як приклад матерів-одиначок, для яких недостатній дохід таким чином може стати перешкодою для отримання громадянства.

Нагадаємо, в Естонії хочуть тимчасово заборонити голосування на місцевих виборах громадянам Росії та Білорусі, які є резидентами Естонії.

У Латвії думають дати росіянам відстрочку на складання іспиту для посвідки на проживання.