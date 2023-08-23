Немецкое правительство готовит изменения в правила получения гражданства

Федеральное правительство Германии достигло согласия относительно проекта нового закона о гражданстве, который предусматривает упрощение процедуры его приобретения в отдельных случаях.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Проект предусматривает ряд смягчений правил получения гражданства Германии иностранцами, которые переехали в страну. Коалиция – СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" – договорились о реформе еще в коалиционном соглашении.

Лица, которые переехали в ФРГ с квалифицированным правом на проживание, могут подаваться на гражданство после 5 лет проживания в Германии, По действующему законодательству необходимо было прожить не менее восьми лет.

Особенно хорошо интегрированные иностранцы могут получить гражданство даже через три года в качестве исключения.

Проект предусматривает возможность множественного гражданства в случае получения гражданства Германии.

Предполагается, что мигрантам пожилого возраста, из так называемого "поколения трудовых мигрантов", в дальнейшем не придется сдавать письменный экзамен по немецкому.

Главными условиями для того, чтобы претендовать на гражданство, являются доказательства интеграции, знание немецкого языка, способность обеспечивать себя и членов семьи, поддержка ценностей свободного общества.

Со стороны отдельных членов коалиции, впрочем, звучала критика. Так, лидер фракции "Зеленых" раскритиковал пункт о способности обеспечивать себя без соцпомощи, приведя в пример матерей-одиночек, для которых недостаточный доход таким образом может стать препятствием для получения гражданства.

Напомним, в Эстонии хотят временно запретить голосование на местных выборах гражданам России и Беларуси, которые являются резидентами Эстонии.

В Латвии думают дать россиянам отсрочку на сдачу экзамена для вида на жительство.