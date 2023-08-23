Президентка Угорщини спускалась в укриття в Києві через повітряну тривогу

Угорська президентка Каталін Новак, яка перебуває в Україні для участі в саміті Кримської платформи, спускалась в укриття під час оголошеної в середу вдень повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Instagram Новак поділилась фотографією в укритті в Києві, на якій видно голову її канцелярії Тамаша Шанду та угорських спецпризначенців, які охороняють президента.

"В укритті – повітряна тривога в Києві", – лаконічно прокоментувала вона.

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Доповнено 20:20. Джерело в оточенні угорської президентки повідомило порталу Index, що Новак перебувала годину в укритті в урядовому кварталі Києва, куди прийшла для зустрічі з Володимиром Зеленським.

У своєму Instagram Новак також опублікувала сторіз про те, як спускалась в укриття – зокрема зазначила, що їй довелося зняти туфлі на високих підборах і нести їх у руках.

Окрім Новак, в укриття спускались й інші запрошені до Києва лідери, наприклад прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Каталін Новак приїхала в Україну ще 22 серпня, напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, почавши візит із Закарпаття.

Під час саміту президентка Угорщини заявила, що визнає справедливою позицію України про те, що розв'язана Росією війна остаточно закінчиться лише з поверненням Криму.