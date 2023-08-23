Президент Венгрии спускалась в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги
Среда, 23 августа 2023, 19:52
Венгерский президент Каталин Новак, которая находится в Украине для участия в саммите Крымской платформы, спускалась в укрытие во время объявленной в среду днем воздушной тревоги.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В своем Instagram Новак поделилась фотографией в укрытии в Киеве, на которой видно главу ее канцелярии Тамаша Шанду и венгерских спецназовцев, охраняющих президента.
"В укрытии – воздушная тревога в Киеве", – лаконично прокомментировала она.
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Дополнено 20:20. Источник в окружении венгерского президента сообщил порталу Index, что Новак находилась час в укрытии в правительственном квартале Киева, куда пришла для встречи с Владимиром Зеленским.
В своем Instagram Новак также опубликовала сториз о том, как спускалась в укрытие – в частности отметила, что ей пришлось снять туфли на высоких каблуках и нести их в руках.
Кроме Новак, в укрытие спускались и другие приглашенные в Киев лидеры, например премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Каталин Новак приехала в Украину еще 22 августа, накануне третьего Международного саммита Крымской платформы, начав визит из Закарпатья.
Во время саммита президент Венгрии заявила, что признает справедливой позицию Украины о том, что развязанная Россией война окончательно закончится только с возвращением Крыма.