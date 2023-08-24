Боррель: Майбутнє України в ЄС, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель випустив відеопривітання з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю Україну та український народ з Днем незалежності", – сказав Боррель.

I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.



You fight for your freedom and bravely defend the values we share.



Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023

Він зазначив, що сьогодні виповнюється 32 роки відтоді, як Україна відновила свою незалежність, але нині вже більше дев’яти років, як Росія порушила суверенітет України, і 18 місяців, як вона розпочала свою загарбницьку війну проти України і українського народу.

"Кожного дня українці сміливо борються за свою свободу і незалежність, за демократію і цінності, які ми всі поділяємо", – заявив Боррель.

"Водночас Україна змінює себе за допомогою ключових реформ і просувається на шляху свого членства у Європейському Союзі. Це майбутнє України, і ми у Європейському Союзі підтримуємо Україну. ЄС – разом з Україною, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно. Слава Україні", – наголосив голова європейської дипломатії.

Як повідомлялося, будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтими барвами з нагоди Дня незалежності України.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій привітав з Днем незалежності України.