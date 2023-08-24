Боррель: Майбутнє України в ЄС, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель випустив відеопривітання з нагоди Дня незалежності України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я вітаю Україну та український народ з Днем незалежності", – сказав Боррель.
I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023
You fight for your freedom and bravely defend the values we share.
Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA
Він зазначив, що сьогодні виповнюється 32 роки відтоді, як Україна відновила свою незалежність, але нині вже більше дев’яти років, як Росія порушила суверенітет України, і 18 місяців, як вона розпочала свою загарбницьку війну проти України і українського народу.
"Кожного дня українці сміливо борються за свою свободу і незалежність, за демократію і цінності, які ми всі поділяємо", – заявив Боррель.
"Водночас Україна змінює себе за допомогою ключових реформ і просувається на шляху свого членства у Європейському Союзі. Це майбутнє України, і ми у Європейському Союзі підтримуємо Україну. ЄС – разом з Україною, і ми будемо з Україною так довго, як буде потрібно. Слава Україні", – наголосив голова європейської дипломатії.
Як повідомлялося, будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтими барвами з нагоди Дня незалежності України.
Також держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву, в якій привітав з Днем незалежності України.