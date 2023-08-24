Боррель: Будущее Украины в ЕС, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил видеопоздравление по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я поздравляю Украину и украинский народ с Днем независимости", – сказал Боррель.

I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.



You fight for your freedom and bravely defend the values we share.



Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023

Он отметил, что сегодня исполняется 32 года с тех пор, как Украина восстановила свою независимость, но сейчас уже более девяти лет, как Россия нарушила суверенитет Украины, и 18 месяцев, как она начала свою захватническую войну против Украины и украинского народа.

"Каждый день украинцы смело борются за свою свободу и независимость, за демократию и ценности, которые мы все разделяем", – заявил Боррель.

"В то же время Украина меняет себя с помощью ключевых реформ и продвигается на пути своего членства в Европейском Союзе. Это будущее Украины, и мы в Европейском Союзе поддерживаем Украину. ЕС вместе с Украиной, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется. Слава Украине", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Как сообщалось, здания евроинститутов подсветили сине-желтыми красками по случаю Дня независимости Украины.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором поздравил с Днем независимости Украины.