Боррель: Будущее Украины в ЕС, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил видеопоздравление по случаю Дня независимости Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Я поздравляю Украину и украинский народ с Днем независимости", – сказал Боррель.
I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023
You fight for your freedom and bravely defend the values we share.
Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA
Он отметил, что сегодня исполняется 32 года с тех пор, как Украина восстановила свою независимость, но сейчас уже более девяти лет, как Россия нарушила суверенитет Украины, и 18 месяцев, как она начала свою захватническую войну против Украины и украинского народа.
"Каждый день украинцы смело борются за свою свободу и независимость, за демократию и ценности, которые мы все разделяем", – заявил Боррель.
"В то же время Украина меняет себя с помощью ключевых реформ и продвигается на пути своего членства в Европейском Союзе. Это будущее Украины, и мы в Европейском Союзе поддерживаем Украину. ЕС вместе с Украиной, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется. Слава Украине", – подчеркнул глава европейской дипломатии.
Как сообщалось, здания евроинститутов подсветили сине-желтыми красками по случаю Дня независимости Украины.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором поздравил с Днем независимости Украины.