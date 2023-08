Боррель: Будущее Украины в ЕС, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил видеопоздравление по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я поздравляю Украину и украинский народ с Днем независимости", – сказал Боррель.

I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.



You fight for your freedom and bravely defend the values we share.



Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA