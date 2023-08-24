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Боррель: Будущее Украины в ЕС, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется

Четверг, 24 августа 2023, 09:23

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выпустил видеопоздравление по случаю Дня независимости Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я поздравляю Украину и украинский народ с Днем независимости", – сказал Боррель.

Он отметил, что сегодня исполняется 32 года с тех пор, как Украина восстановила свою независимость, но сейчас уже более девяти лет, как Россия нарушила суверенитет Украины, и 18 месяцев, как она начала свою захватническую войну против Украины и украинского народа.

"Каждый день украинцы смело борются за свою свободу и независимость, за демократию и ценности, которые мы все разделяем", – заявил Боррель.

"В то же время Украина меняет себя с помощью ключевых реформ и продвигается на пути своего членства в Европейском Союзе. Это будущее Украины, и мы в Европейском Союзе поддерживаем Украину. ЕС вместе с Украиной, и мы будем с Украиной так долго, как потребуется. Слава Украине", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Как сообщалось, здания евроинститутов подсветили сине-желтыми красками по случаю Дня независимости Украины.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сделал заявление, в котором поздравил с Днем независимости Украины.

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Боррель