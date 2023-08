У Гаазі до Дня незалежності України підняли українські прапори 

У центрі Гааги, де розташовані усі ключові інституції Нідерландів, до Дня незалежності України підняли українські прапори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. Вопке Хукстра, який разом з послом піднімав один з прапорів, опублікував кадри разом зі своїм зверненням.

Today, #Ukraine celebrates 32 years of independence. Before the war, the streets of Kyiv would be a festive sight. Now, the people are fighting for their freedom.



Ambassador @karasevych and I raised the Ukrainian flag in The Hague to show the world: they do not stand alone. 1/2 pic.twitter.com/WMQlt59VHf