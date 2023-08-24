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У Гаазі до Дня незалежності України підняли українські прапори 

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Четвер, 24 серпня 2023, 19:47

У центрі Гааги, де розташовані усі ключові інституції Нідерландів, до Дня незалежності України підняли українські прапори.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. Вопке Хукстра, який разом з послом піднімав один з прапорів, опублікував кадри разом зі своїм зверненням. 

"Вже другий рік нам доводиться святкувати День незалежності України в умовах, коли Росія робить все, що може, щоб знищити незалежність і свободу України. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Тому що на кону – свобода і безпека українців, а також – свобода і безпека всієї Європи, і наша також", – зазначив він. 

Нагадаємо, з самого ранку європейські лідери вітають Україну з Днем незалежності, а будівлі євроінституцій підсвітили синьо-жовтими барвами з нагоди українського свята.

Президенти Литви та Португалії, які особисто приїхали до Києва, проголосили свої промови українською.  

Заяву з привітанням опублікував також президент США Джо Байден.  

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Нідерланди