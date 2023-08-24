Президент Португалії на Софійській площі виступив українською

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, вітаючи українців з Днем незалежності на Софійській площі у Києві, виступив українською мовою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTP.

Де Соуза розпочав свою промову із запевнення, що Португалія, як і "завжди буде", на боці України.

"Вітаю тебе, Україно. Португалія завжди буде підтримувати вашу незалежність", – сказав він, виступаючи перед українськими солдатами.

"Без вашої законної оборони не буде миру і безпеки в Європі", – продовжив президент, ще раз підкресливши, що майбутнє України буде "в Європейському Союзі і в НАТО".

Він також побажав "довгих років незалежності України" і "довгих років братерству між Португалією та Україною".

У четвер стало відомо, що Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа привітав Україну з Днем незалежності на Софіївській площі у Києві та проголосив свою промову повністю українською мовою.